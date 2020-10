"Yo nunca, nunca...": Belenaza sorprendió con una inesperada confesión sexual

En un nuevo capítulo de Socias, Belén Mora le hizo una inesperada confesión sexual a Pamela Díaz, dejándola totalmente sorprendida.

Fue mientras estaban jugando “Yo nunca, nunca”, cuando la “Fiera” dijo: “Yo nunca, nunca he participado en un trío”, ante lo cual la humorista bebió un vaso.

Esto provocó que Díaz quisiera saber más sobre la anécdota, a lo que Belenaza respondió: “No puedo dar más detalles porque hay personas de la farándula chilena involucradas, pero sí, he participado en un trío”.

“¡¿Hiciste un trío con alguien de la tele?!”, reaccionó Díaz, pero Mora aseguró que no podía dar más detalles.

Más adelante aclaró que su pareja, Toto Acuña, no participó en dicho encuentro. “No estaba el Toto en el trío tampoco. Por lo mismo no puedo revelarlo“, sostuvo.

Además, Belén reveló que volvería a hacer un trío, a lo que la comunicadora respondió: “Ay no! ¿Pero para qué? Ah, bueno, es que tú dices que no eres celosa. Yo me muero, me enojaría”.

“Lo que pasa es que no lo hice con alguien con quien sentía algo. Lo hice como con un cuerpo, eran dos cuerpos“, explicó la actriz.