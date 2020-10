Hermana de Felipe Camiroaga compartió inédito video para celebrar los 54 años del fallecido comunicador

Este 8 de octubre, Felipe Camiroaga habría cumplido 54 años. Por lo mismo, varios de sus compañeros televisivos y familiares le han dedicado sentidos mensajes en redes sociales.

Tal es el caso de Paola Bontempi, su hermana, quien a través de Instagram compartió un video del recuerdo junto al “Halcón de Chicureo”.

Este registro es de un viaje que hizo el animador nacional a España para uno de sus programas, por lo que aprovechó de visitar a su hermana.

“Hoy mi hermano Felipe cumpliría 54 maravillosos años. Te quiero, te extraño, te celebro. Te llevo en mi corazón y te encuentro cada día en los jardines de mi memoria”, expresó.

“Comparto un mini fragmento de uno de los momentos más importantes y especiales de mi carrera y de mi vida: compartir con él para su programa ‘Animal nocturno’“, agregó.

“Primero vino a España a hacerme un reportaje, estuvo en mi programa de TV, me acompañó al rodaje de Oscar, una pasión surrealista, y luego me invitaron a Chile y me entrevistó en su programa en TVN. Lo pasamos de maravilla. Una experiencia simplemente preciosa“, finalizó Bontempi.