“No abuses de bótox”: Karen Bejarano respondió crítica a usuaria con potente mensaje

La cantante Karen Bejarano compartió este lunes una selfie en Instagram y recibió una crítica a la que decidió responder.

“No abuses del bótox, no es necesario“, le comentó una usuaria en la red social.

Ante estas palabras, la misma Karen Paola comenzó respondiendo: “Primero, bótox no me he puesto“.

“Segundo, no opinemos sobre el aspecto del otro si no nos gusta. Se normalizó durante mucho tiempo esa mala costumbre de dar opiniones sin ser pedidas y ya es hora de cambiarlo”, aseveró.

“Ah, y te cuento que el bótox se utiliza para paralizar los músculos y así prevenir o disminuir las arrugas o líneas de expresión”, finalizó la exchica Mekano, quien recibió todo el apoyo de sus seguidores.

Revisa aquí la publicación: