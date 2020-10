Renata Ruiz mostró sus cambios tras dar a luz: “Esto no es fácil para mí”

Este domingo, Renata Ruiz compartió con sus seguidores y seguidoras de Instagram un par de registros que muestran cómo luce su físico a meses de dar a luz.

A través de la red social, la modelo nacional le respondió a aquellas usuarias que le han comentado que su cuerpo quedó igual después de su embarazo.

“Quería solo decirles a todas las chiquillas que me dicen que quedé igual después del embarazo, que no. No quedé igual. Y no importa”, partió diciendo.

Luego, agregó: “Soy feliz y como harto para dar muucha pechuga. Algún día espero recuperar lo que antes fue mi figura“.

“Si no lo logro, no importa. Este es mi cuerpo hoy y lo amo más que nunca porque es el cuerpo que me hizo mamá“, continuó.

Más adelante compartió un video donde muestra su cuerpo, asegurando que “esto no es fácil para mí. Me da mucha vergüenza”.

“Yo siempre he sido flaca y lo más probable es que siempre lo seré, pero aun así miro mi cuerpo y, a pesar de que ya no es el cuerpo de modelo, estoy tan impresionada y orgullosa de él”, dijo la modelo.

“Por fin ya no es mero objeto sino la fuente de lo más hermoso y valioso que tengo en la vida“, concluyó Ruiz.