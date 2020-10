Paulina Urrutia y cuarentena de Augusto Góngora: “Ha sido absolutamente devastadora para él”

No ha sido fácil para Paulina Urrutia tener que cuidar de su marido durante la cuarentena. El periodista Augusto Góngora fue diagnosticado con Alzheimer en 2014, y para la la actriz y exministra, la situación actual “ha sido absolutamente devastadora“.

“No sé cómo explicarle qué significa para una persona con esta enfermedad perder el contacto con otros seres humanos. La enfermedad ha avanzado como si hubieran pasado años“, contó a LUN.

Asimismo, señaló al matutino que, el estado de salud del exconductor de Cine Video se ha visto fuertemente perjudicado durante los meses en que han estado confinados.

“Ha sido terrible, he necesitado apoyo anímico que nunca pensé que iba a requerir. Ha sido devastador ver cómo la enfermedad avanza. Ahora tiene más de un 80% de deterioro funcional y requiere apoyo para todo. Necesita desde que le dé de comer hasta que lo acompañe al baño”, lamentó.

Por otra parte, la actriz expresó su preocupación respecto a la incertidumbre laboral que han debido enfrentar los profesionales del área de las artes y la cultura, y aseguró que “no nos vemos reflejados en las políticas públicas“.

“En lo personal, como en el día estoy absolutamente dedicada al Augusto, trato de multiplicar las horas en al noche para poder funcionar y al mismo tiempo descansar y dormir. Me he visto muy demandada y exigida, pero al mismo tiempo me da alegría poder amar, proteger y cuidar al Augusto. Es la persona que más amo“, expresó.