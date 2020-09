“Dormí nuevamente como un niño…”: el tierno mensaje que Américo le dedicó a su madre

View this post on Instagram

Dormí nuevamente como un niño… así terminó mi día. Anoche mi sueño estuvo cuidado por mi mamá, lo necesitaba, hoy me hice el regalón y me levanté un poquito mas tarde… voy con todo! Gracias por tanto y por siempre viejita… FELIZ CUMPLEAÑOS, que el regalo de Dios y de la vida para ti sea salud y tiempo, para que nos sigas cuidando y entregando amor… (un poquito mezquino el regalo jajajajaja). Te amo #mamá