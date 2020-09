Christell Rodríguez envió emotivo mensaje a aquellos seguidores que necesitan palabras de aliento

Christell Rodríguez utilizó sus redes sociales para enviarle un alentador mensaje a aquellos seguidores y seguidoras que necesitan un consejo en estos difíciles momentos.

A través de Instagram Stories, la joven partió diciendo que “he leído todos los desahogos que han dejado y se que es difícil, he leído que muchos lamentablemente han perdido a un ser querido, otros que están estudiando y otros que trabajan, pero no todos tienen las mismas condiciones”.

“Pero si bien siempre nos fijamos en las cosas malas y lo difícil que es pasar por todo esto, siempre hay algo bueno, por más pequeño que sea, que podemos rescatar y aferrarnos, creo que mucha gente necesitaba descansar, mientras que otros se dieron cuenta que necesitaban estar haciendo algo”, agregó.

Más adelante, comentó que “la vida siempre ha sido difícil, nadie puede decir que no, somos nosotros quienes decidimos cómo verla si solo te vas a centrar en lo malo y en la dificultad o vas a ver más allá y te aferras a todo lo bueno, a la esperanza de que todo esto terminará y al final de todo vas a ser un mejor tu”.

“Les mando un abrazo gigante a todos lo que lo necesiten (…) te recuerdo que tú puedes con todo, que no se les olvide“, expresó al final de sus videos.