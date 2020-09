Mariah Carey: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium y cocaína”

En conversación con Oprah Winfrey, Mariah Carey se refirió a la complicada relación que tiene con su hermana mayor, Alison, desde que son niñas.

Mientras conversaba sobre su biografía “El significado de Mariah Carey”, la cantante estadounidense hizo una impactante revelación.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me dejó con quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta“, dijo la artista, explicando que esta información saldrá en su libro.

Más adelante, contó que gracias a su hermano Morgan sufrió distintos tipos de agresiones, ya que es una persona “muy violenta” que hizo de su vida un “tormento”.

“Tan pronto como caí en este mundo, literalmente me sentí como un marginal dentro de mi propia familia“, expresó Mariah.

La artista confesó que se refiere a los hermanos como “exhermanos” y que no llama madre a su madre, refiriéndose a ella usando su nombre de pila, Patricia.