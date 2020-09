“Esto no puede ser”: Yazmín Vásquez contó cómo se enteró que estaba embarazada cuando llevaba 5 meses de pololeo

La animadora Yazmín Vásquez contó cómo se enteró que estaba embarazada de su primera hija, que hoy tiene 13 años, cuando llevaba solo 5 meses de pololeo con su actual esposo, Andrés Gil.

En conversación con Martín Cárcamo para su programa online Almorzando con el rubio, dijo que comenzó a sentir dolor en sus senos.

“Le digo a Andrés: ‘¿Sabes qué? Capaz estoy embarazada’. ‘No’, me dijo, ‘¡Imposible!'”, relató la periodista de 46 años.

Finalmente, ella le pidió que comprara un test. “Él me dice ahora: ‘Yo fui con un relajo, porque jamás pensé que ibas a estar embarazada‘”, afirma la integrante de Milf de TV+.

Vásquez se realizó la prueba, y la dejó en el baño. “Tengo arcadas, tengo miedo de ir a verlo”, le dijo a su pareja, a lo que él contestó: “‘Ay, le pones color. Yo lo voy a ver'”.

Al percatarse que su pareja no volvía del baño, Yazmín comenzó a preocuparse. “Yo veo esto (la prueba) y le digo: ‘No, no, no, está mala (…) anda y cómprate otro“, expresó.

“Va, vuelve, lo compra, lo hacemos. Lo vemos, los dos con la cuestión en la mano y me dice: ‘Estás embarazada’. Y yo le digo: ‘No, esto no puede ser‘”, recordó entre risas.

“Me volví loca, me largué a llorar. Debo haber estado llorando tres horas“, mientras que su pololo le decía que la amaba y que se iba a hacer cargo del bebé.

Además de que llevaba muy poco tiempo con Gil, confesó que, pese a que ya tenía más de 30 años, “tenía miedo de decirle a mis papás que había quedado embarazada sin estar casada y todo eso“.

No obstante, Vásquez contó que Andrés al día siguiente le dijo que iría a hablar con sus papás a Villarica para contarles que serían padres. Y así fue.

