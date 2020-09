“Ya fue”: China Suárez reveló que no se casará con Benjamín Vicuña

La actriz María Eugenia “China” Suárez reveló que no se casará con Benjamín Vicuña.

Este domingo fue consultada respecto a su postergado matrimonio en el programa Por el mundo en casa de Telefe.

“¿Te vas a casar vos al final?”, le preguntó el animador del espacio, Marley. A lo que ella respondió: “Ya está. Ya pasó. ¿Para qué?… No, ya fue… No hace falta“.

“Está bien, se quieren igual. No es necesario el papel para cambiar eso”, reflexionó el conductor, a lo que ella agregó: “Y después divorciarse es un lío… No siento que lo necesitemos. No“.

Cabe recodar que la pareja se comprometió en 2017, pero por diversas razones no concretaron el matrimonio.