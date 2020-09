“Me da risa”: Paty Maldonado se fue en contra de la labor de Kenita Larraín como numeróloga

En un nuevo capítulo de Las Indomables, transmitido por YouTube, Patricia Maldonado se refirió a la labor que realiza María Eugenia Larraín como numeróloga.

La opinóloga hizo estos comentarios luego de que Kenita fuera invitada a Sigamos de Largo, de Canal 13, donde habló de los posibles eventos que ocurrirán en Chile.

Respecto a esto, Maldonado comentó que “la vi en televisión, estaba haciendo un diagnóstico de cómo iba a estar Chile en unos meses más“.

Luego, sostuvo que “yo creo que de verdad que tú no necesitas ser numeróloga, tú no necesitas ser tarotista, tú no necesitas sacar la suerte, es más, nosotros podemos hacer un diagnóstico de lo que va a ocurrir en unos meses más“.

Más adelante, refiriéndose a Kenita como numeróloga, comentó que “a mí me da risa la verdad, me provoca risa, pero eso sí, yo no estoy desmereciendo a la gente que se dedica a esto”.

“Entonces cuando empiezas a hacer estos diagnósticos así, no me son creíbles para nada, en absoluto, con todo el respeto que merece la gente que se gana la vida en esto“, finalizó.