Clase Básica, el podcast que analiza la nueva farándula: “Las Argandoña tienen el potencial para ser las Kardashian chilenas”

Clase Básica es un podcast de farándula internacional que aborda la vida y obra de las principales figuras de ese mundo, como Kanye West, Taylor Swift, Kate Middleton o la omnipresente familia Kardashian, cuyo reality show acaba de anunciar su fin después de 14 años al aire. Sin embargo, la actualidad local los obligó a orientarse al bullado caso de la familia Calderón-Argandoña, del que ya lanzaron un episodio especial, titulado “Keeping up with the Calderón Argandoñas”.

Karina Valle, estudiante de ingeniería informática, y Leo Quezada, diseñador, son los responsables de este proyecto que “es más que un podcast, un medio digital independiente y multiplataforma. Estamos siempre en las redes sociales hablando con nuestra comunidad, que se llaman “las básicas”, sobre cosas que pasan en farándula como infidelidades y matrimonios, y que dan pie para tener conversaciones sobre la vida”, según aseguró Karina en conversación con Ciudadano ADN.

Leo la respalda: “Son temas mucho más fáciles de hablar cuando le pasan a una persona famosa, con privilegios y que tiene una vida relativamente fácil. A las Kardashian o a los Calderón les pasan cosas exageradas, pero que tienen una raíz con la vida real: discriminación, vida del trabajo, vida de los medios”.

Mientras a muchos les afectó la noticia del fin del reality de las Kardashian, Karina asegura que se trata de un paso natural. “Se acaban en su mejor momento. Ya no las consumes en la televisión, sino en las redes sociales. Que hayan matado su reality en televisión significa que ya no hay que consumir televisión: el futuro es Twitter e Instagram”, aseguró Karina, que cree que las peripecias de la mediática familia “son una teleserie. Eso le digo siempre a la gente que me pregunta ‘por qué te importa tanto una familia que ni conoces’. La consumo por la tele, por los tabloides y por las redes, y armo una historia de una familia con muchos personajes. Es mi teleserie personal”.

Además, se trata de una exposición en redes dirigida a algo más ambicioso. Según la creadora del podcast, en internet “todos podemos tener 15 minutos de fama, pero eso se va. Las Kardashian son mujeres de negocios, tienen imperios gigantes y mueven millones y millones de dólares. No es quiero ser famosa, es quiero ser empresaria y ser millonaria. Ser mi marca”. Leo aprecia el mismo fenómeno a partir de las herramientas que ofrecen las redes sociales: “Hoy en día casi todos los usuarios de TikTok son lo más parecido a un reality por redes sociales, pero están aprendiendo a editar videos, de moda, de otras culturas, lo que funciona y lo que no. Si usas TikTok hoy, en 10 años más vas a llegar mucho más preparado a la vida adulta”, asegura el diseñador, que se reconoce como parte “de la generación que no nació con internet y me tuve que poner al día”.

¿Regresa la farándula?

En Chile, mientras muchos daban por muerta a la farándula, hoy parece renacer gracias a la epopeya de Nano Calderón. Una historia que apareció “en el contexto de un país encerrado y de repente pasa este boom noticioso que nos distrajo a todos. Es terrible para su familia pero increíble para el público. Yo disfruté toda la cobertura en televisión hasta el juicio online, que fue el capítulo más entretenido”, confesó Karina, que aseguró que “siempre he pensado que el reality de Las Argandoña fue adelantado a su época. Las Argandoña tienen el potencial para ser Las Kardashian chilenas”.

En el podcast, intentan analizar “las aristas que salen a partir de estos temas, como las nanas. Son un personaje súper bueno televisivamente, alguien ajeno a la familia como espectadora y figura con la cual uno se identifica. Eran como sapos, testigos de lejos. Esta nana tuvo que enfrentarse a un tipo que se metilo con pistola dentro de un departamento. Y nosotros decíamos, por qué estas mujeres, que son puertas adentro, tienen que enfrentar eso en su horario laboral. Son otras aristas”, reflexionó Karina.

Leo, en tanto, cree que “es súper probable” ese renacer de la farándula chilena a partir de sagas familiares como los Argandoña, los Pulido o los Méndez. “El problema que tenía la farándula chilena es que representaba mucho la sociedad chilena de los 90-2000, que era mucho más conservadora, y hoy en día eso no es tan así”, sostuvo. En Clase Básica, aseguró, “somos más de no meternos en la vida del otro, o no juzgar. Y ése es el acercamiento que viene ahora. Yo no voy a venir a criticar cómo se vistió una mujer para un evento, o cómo un tipo se portó con su polola, sino cómo eso se aterriza en la vida real”. Todo eso, para Karina, se resume en un concepto: “Nosotros hablamos de neo-farándula, así lo acuñamos”.

Un nuevo modelo donde las redes sociales son protagonistas. “Antiguamente, los medios controlaban la narrativa de un famoso. Tu acercamiento al cahuín era lo que te decía un periodista. Ahora tienes las redes sociales y es el famoso el que controla su narrativa”, según Karina. “Las Kardashian dicen que no hay nada que inventar, porque ya lo dijeron todo ellas mismas. Si Marcela Vacarezza quiere compartir su adopción con el público, lo hace con la foto que ella quiere, y le pone límites a esa información. Si lo haces bien, puede que ya no necesites la prensa”.

Clase Básica va dirigido a un perfil de público “que disfruta ciertos temas superficiales y no siente culpa de hacerlo”, según Leo. Un público “heterogéneo, de gente que se cae súper bien a sí misma, que tienen ganas de comentar farándula sin creer que están perdiendo neuronas por eso. Es como la relación que tenemos yo y la Karina, que somos súper amigos y nos hicimos amigos hablando de farándula”. También, el diseñador opina que se trata de gente “un poco cansada de la toxicidad de las redes sociales y los discursos de odio, a la que le gusta la farándula, lo básico, preocuparse de su belleza y de verse bien. Yo les amo “.

Una comunidad mayoritariamente formada por mujeres jóvenes, aunque también hay hombres. “Yo les amo a todes”, expresó Leo. Agrega Karina: “Igual hay varios hombres heterosexuales, que se hacen los que no, pero igual lo escuchan”.

Ambos tienen su spoiler imaginario para el caso de Nano Calderón. “Va a pasar lo que siempre todos supimos: nada. Se va a ir castigado para la casa. Es gente con mucho dinero que tuvo un problema doméstico que escaló. Va a seguir todo igual”, opina Karina, mientras Leo se aventura: “probablemente lo veamos en un reality entrevistando a gente en la cárcel”.