Inaugurando su casa nueva: Katyna Huberman celebró su primer cumpleaños radicada en Brasil

View this post on Instagram

Estoy de cumpleaños!!! 🎉🌟💝 Hoy 11 comienza un nuevo ciclo y en un nuevo lugar. Y seguimos esperanzados! Con los ojitos llenos de deseo y mirando hasta lo que no se puede ver 🙃 Los abrazo y les agradezco por su cariño constante que me da energía y me alienta día a día. Los quiero!!!! Y hoy más que nunca… a celebrar la vida se ha dicho!!! 🥂👏🏼🎉🎶🔥☀️🌈🌟