“Comparto mis tips para sentirme bien”: Cata Olcay se reinventó y ahora es entrenadora fitness

Necesitamos nuestros músculos para realizar todas las actividades del día! Y para mantenerlos y desarrollarlos el ejercicio y el consumo de proteínas y nutrientes es fundamental!💪💪 El H24 de Herbalife es perfecto para el post entrenamiento , fácil de preparar y rico!!😋 Contáctate conmigo para conseguirlo!🥤 Puedo ser tu coach nutricional!!🤩