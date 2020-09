Así respondió Kel Calderón a quienes le dicen que no opine porque no es madre

La influenciadora “Kel” Calderón se refirió a las personas que le dicen que “no opine” ya que no es madre.

Cabe recordar que durante los últimos días se dio a conocer la declaración judicial de la egresada de derecho contra su hermano “Nano”, quien atacó con un cuchillo a su madre.

Además, se viralizó un video de cuando ella en 2012 le advirtió a su madre, Raquel Argandoña, sobre la crianza del joven.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió la noche de este jueves una foto junto a sus dos mascotas, su gato Lucifer y su perra Martina.

“Cuando me dicen que no opine porque no soy mamá ¿KIE? P.D.: Esta foto refleja la personalidad de cada uno a la perfección”, escribió, llenándose de buenos comentarios por sus “hijos”.

