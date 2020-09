“‘Te quedan 4 horas de vida’”: Camila Stuardo reveló que estuvo a punto de morir

La animadora Camila Stuardo reveló un complejo momento de salud a los 22 años: estuvo a punto de morir.

En conversación con Martín Cárcamo, en su programa online Almorzando con el rubio, entregó detalles de la situación vivida.

La joven de 31 años sufre trombofilia, una enfermedad a la sangre, y cuando fue a conocer a sus suegros a La Serena, empezó a sentirse extraña.

“Fui a conocer a mis suegros y terminé con un coágulo. Me dolía como la costilla y pensaba que era como un peito atascado, que era un aire (…) Y fui empeorando. La cosa es que al final no podía respirar, no podía moverme, el dolor era insoportable“, contó.

Según explicó la misma comunicadora, la trombofilia es “una enfermedad que ataca a la sangre directamente, entonces yo tengo tendencia a formar coágulos“.

Dicho trastorno empeoró en aquellos años debido a las pastillas anticonceptivas que tomaba, pues “estas tienden a ser un empujón para formar coágulos”.

Debido a que los síntomas eran muy raros, un amigo de la familia de su pololo (hoy marido) dijo que la llevaran a Santiago de urgencia. Ahí le revelaron la radical noticia: “‘Tienes un coágulo en el pulmón y te quedan cuatro horas de vida‘”, le dijo el médico que la atendió. “Así de radical“, añadió la relacionadora pública.

Afortunadamente, el hecho de trasladarla rápido a Santiago le salvó la vida. Luego la trataron anticoagulantes y se los dejaron “para toda la vida”, además de prohibirle las pastillas anticonceptivas, pero luego otro médico le dijo que no eran necesarios los anticoagulantes, pero que se tenía cuidar bastante.

La animadora reveló también que se trata de un enfermedad familiar: “Mi papá ha tenido cuatro episodios, mi hermana otro y mi hermano otro. Tuve una segunda oportunidad de vida, y a cuidarme“.

Por otra parte, aprovechó de contar que luego que dejó de tomar pastillas anticonceptivas, sacaba la cuenta con su pareja de cuáles eran sus días fértiles.

“Me funcionó perfecto un año y medio (…) hasta que el 9 de marzo no hicimos caso y la engendramos a ella (mostró en cámara a su hija)”, finalizó.

