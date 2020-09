Le preguntaron a Betsy Camino si quería ser mamá y sorprendió con su respuesta

La modelo Betsy Camino sorprendió con su respuesta ante un posible futuro siendo madre.

En conversación con Diana Bolocco y Martín Cárcamo, en su programa online Pijama party, le preguntaron si quería ser mamá.

“Más adelante yo creo“, comenzó diciendo, para luego agregar: “Yo me miro al espejo, y esto trato de decirlo con mucha humildad, pero… Yo miro y digo ‘Betsy Camino, ¡qué cosa más rica!“. Estas palabras hicieron que los entrevistadores explotaran en risa.

“Lo mejor que he oído en mis 15 años de carrera“, le dijo Diana Bolocco por sus palabras.

Luego, la exparticipante de MasterChef Celebrity de Canal 13 expresó: “Todavía no estoy lista para verme con una pancita“.

“Miedo (a los cambios del cuerpo) no tengo, lo que pasa es que estoy tan feliz, es que de verdad, nunca me había saboreado tanto yo misma, que tú te mires y que tú dices: ‘Qué lindos mis labios, qué rica mi piel, mira esto’. No sé, como tú mismo vacilarte (alabarte)”, concluyó.

Revisa aquí el momento: