“Yo soy dominatrix”: la confesión de Vanesa Borghi sobre su intimidad

La animadora Vanesa Borghi realizó una íntima confesión sobre su vida sexual.

En conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en el programa web Pijama party, el “Rubio Natural” le preguntó si alguna vez se había disfrazado en este ámbito.

Ante esto, la argentina dijo que sí, que se ha vestido de diferentes personajes. “Más que lo que le guste a la otra persona, es con lo que yo también me siento cómoda. Porque si voy a sentirme incómoda, no”, comenzó diciendo.

“No me gusta mucho eso de los bailecitos, a mí me gusta llegar con un atuendo, así como de colegiala, de enfermera, de vez en cuando con un látigo si se portó mal (ríe). Pero a los hombres les gustan los disfraces”, reconoció.

“¿Onda 50 sombras de Grey o no tanto?”, le consultó Diana. “Sí, sí, ¿por qué no?“, respondió la modelo.

“¿Y esposas?”, volvió a consultar Diana, ante lo cual Vanesa dijo: “No me gusta. Yo soy dominatrix, a mí no me pueden poner esposas, yo domino“.

Esta afirmación causa sorpresa en los animadores, quienes indagaron más al respecto. “A mí me gusta dominar la situación, no me podría poner esposas, me pone muy nerviosa“, explicó la trasandina.

“Eres relajada con el tema, no te enrollas, ¿eres como liberal con respecto a sexualidad?”, le consultó Cárcamo, a lo que Borghi afirmó: “No veo nada de malo en eso. Todos podemos disfrutar de la sexualidad siempre y cuando quieran las dos personas y que ninguna sea manipulada por la situación o utilizada. El sexo libre me gusta“.

Finalmente, Diana le preguntó si le gustaban los juguetes sexuales, a lo que la modelo concluyó: “Sí, pero me gusta más jugar entre las dos personas que utilizar cosas anexas”.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 16:20).