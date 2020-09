“¡¿Qué te crees?!”: Catalina Vallejos respondió a sujetos que le hicieron ácidos comentarios por video bailando

La influencer Catalina Vallejos le respondió a un par de sujetos que le dejaron ácidos comentarios en un video bailando que publicó en Instagram.

No solo respondió ella, sino que su hermano Martín Vallejos, y su mejor amigo, el bailarín Juan Francisco Matamala.

“Pucha, la mina penca hasta para bailar. Pura cabecita de agua“, le escribió un usuario en la red social.

La modelo decidió no quedarse callada.”¿Y a ti qué te pasa que me vienes a insultar? Que yo sepa no te conozco ni te he visto ni en pinturas, así que… ¡¿qué te crees?! ¿Yo penca? ¿Cabeza de agua? Jajaja pobre de tu hijo, que tenga un ejemplo así de papá. ¡Qué terrible!”, le escribió “Cata”, ya que el hombre tenía una foto junto a un niño.

“Entera fome“, le comentó otro sujeto, a lo que la joven contestó: “¿Y tú?“.

Su hermano salió en su defensa, respondiendo también a los usuarios. “No pierdas el tiempo con hue… amargados. Te amo, hermanito”, le dijo la influencer.

Catalina comentó el hecho en sus historias junto a un pantallazo. “Qué onda la mala onda de algunas personas. Ni siquiera me conocen y hablan así de mí. ¿Qué se creen?”, finalizó.

Revisa aquí la publicación y la discusión: