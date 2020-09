Hermana de Felipe Camiroaga compartió inédita e íntima imagen del comunicador

La hermana de Felipe Camiroaga, Paola Bontempi, utilizó sus redes sociales para recordar a su hermano este 2 de septiembre, ya que se cumplen 9 años de su fallecimiento.

A través de Instagram, la hermana del comunicador compartió una fotografía inédita, junto con un mensaje que emocionó a miles.

“Hoy, en este 2 de septiembre, 9 años después, os comparto una foto muy especial e íntima. Mi hermano Felipe con mi hija mayor el día en que nació“, partió escribiendo.

Luego, contó que “Feli no quiso perderse este momentazo en nuestras vidas. Viajó desde Chile, me animó, acompañó y ayudó en los últimos días de embarazo. Finalmente allí estaba cogiendo en brazos a su primera sobrina“.

“He de confesar que me sigue dando mucha pena que no la haya visto crecer, pero también se que está en el brillo de su mirada, en mi corazón, en nuestros recuerdos, en cada ave que viene a saludar”, agregó.

“Tenemos el mejor ángel de la guarda. Te quiero y extraño cada día hermano (…) Sólo el Alma sabe lo Infinito que es el Amor”, finalizó.