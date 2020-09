Fernanda Urrejola sobre su sexualidad: “No es que yo haya estado toda la vida en el clóset”

La actriz Fernanda Urrejola conversó con Martín Cárcamo en Almorzando con el Rubio, donde reveló lo enamorada que está de Francisca Alegría.

En la conversación, la intérprete nacional se sinceró sobre su relación sentimental, asegurando, primero que todo, que “estar enamorado siempre es lo máximo”.

“He tenido la suerte de enamorarme más de una vez también y me encanta el amor, así que siga habiendo amor en mi vida”, agregó.

Luego, aclaró que “no es que yo haya estado toda la vida en el clóset, no es que yo haya estado sufriendo y mintiendo que me gustaban los hombres, no”.

“Yo viví mis procesos tal cual, me enamoré profundamente de muchos hombres, quizás no de muchos, de algunos, de unos poquitos. Pero me enamoré profundamente de ellos”, reveló.

“Me gustan todavía los hombres, mucho, no es que ahora no. Así que no crean que yo he estado fingiendo, ni sufriendo. Esta es una nueva etapa en mi vida. Estoy súper feliz, no se asusten”, siguió explicando.

Fernanda también confesó que su madre le preguntó si esta decisión de formar una relación con otra mujer tenía que ver con los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 7 años de edad.

“Mi mamá me preguntó también: ¿Y esto tú crees tiene relación con los abusos? Y yo le decía: ‘Pucha, no te puedo decir que no, ni que sí’“, dijo.

“Yo en este momento no siento que estoy accionando desde el trauma, para nada. Todo lo contrario. Estoy accionando desde un lugar de puro amor y yo me siento súper bien conmigo”, añadió.

Luego, sostuvo que “ya no acarreo ese trauma fuerte. Entonces como, por supuesto que todo está entretejido, todo habla de todo, no puedo separar las cosas. Pero no estoy desde el trauma”.

“Esto no es porque los hombres me han tratado tan mal, he sufrido tanto con ellos que ahora no quiero nada con ellos. No, conocí una mujer increíble y me enamoré. Es extraño porque es algo nuevo, pero es lo más normal del mundo también“, cerró.