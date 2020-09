“Hay veces que me enojo”: Paulo Brunetti aseguró que lo confunden con Bernardo Borgeat

El actor Paulo Brunetti reveló que lo confunden constantemente con el exmodelo Bernardo Borgeat, quien tiene una relación con la abogada Carmen Gloria Arroyo.

En conversación con Martín Cárcamo en su programa de Instagram Almorzando con el rubio, el argentino afirmó que lo confunden “todo el tiempo” con Borgeat, también trasandino.

La figura de cine y teatro reveló que la pareja de “La Jueza” sí está al tanto de la situación, y que incluso lo había invitado al programa que hace, pero Brunetti también tenía un programa ese día, por lo que no pudo asistir.

“Hubiese estado bueno como para decirle a la gente. Ahora, más de uno se muere porque va a decir: ‘¡¿Cómo?! ¡¿Son dos?!'”, expresó.

De igual forma, el actor confesó: “Hay veces que me enojo, les digo: ‘¡Me llamo Paulo Brunetti!’. No hay nada más importante para una persona que su nombre, su identidad”.

Hilarantes anécdotas

Finalmente, Brunetti decidió contar unas anécdotas que le sucedieron. “El otro día me mandaron una foto no sé de qué parte de Italia, donde una calle se llama Bernardo y me mandaron la foto a mí. ¡No sabe que me llamo Paulo Brunetti, que no soy Bernardo””, dijo.

De igual forma, otra historia le ocurrió en el ascensor del edificio donde vive donde se topó con una señora que insinuó que él era el exmodelo, ya que comenzó a hablar de que le gustaba La Jueza.

“La hija la mira y le dice ‘mamá, no es Bernardo, es el actor‘. ‘Sí, y yo soy hueona‘, dijo la señora. Se fue feliz porque había visto a Bernardo. Ahora, no nos parecemos en nada“, aseguró el trasandino.

Mientras que relató que otra vez estuvo en un bar con unos amigos y “había dos flacos que miraban y decían ‘hola, hola’. Yo estaba haciendo una teleserie con Sigrid Alegría y me dice: ‘Siempre te tocan las mejores. Sigrid Alegría, Fernanda Urrejola, y llegas a tu casa y tienes a La Jueza’. ¡¿Qué? ¿Cómo? Pero por Dios!'”, finalizó.

Comentario de Carmen Gloria Arroyo

El momento de la entrevista fue compartido por Martín Cárcamo en su perfil, y la misma Carmen Gloria Arroyo decidió comentarlo.

“Mientras no me confunda yo“, escribió La Jueza junto a muchos emojis riendo. Sus palabras fueron respondidas con risas por parte del mismo Brunetti, y también por decenas de usuarios.

Revisa aquí el momento: