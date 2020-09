Leonor Varela publicó su primer libro llamado “Ir al cielo y volver. Mi camino con Matteo”

View this post on Instagram

There where times I doubted I could write a book, it seemed like such a daunting task! But I knew in my heart that my story could inspire or help others, so word by word I persevered. She Se puede publish your first book! Follow @she_sepuede and share your own #shesepuede moment ✨ Se puede publicar tu primer libro! A veces dudaba si podría escribir mi primer libro sobre algo tan íntimo y personal, pero luego sentía que podría ayudar a quienes estuvieran pasando por algo similar, así que palabra por palabra, perseveré! #SheSePuede