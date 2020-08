“¿Estás embarazada?”: Christell Rodríguez respondió a críticas y comentarios tras video bailando

La exchica Rojo Christell Rodríguez compartió en Instagram un video bailando, y recibió preguntas sobre si estaba embarazada.

Usualmente la cantante recibe mal intencionadas críticas por su peso y su aspecto físico, a las que más de alguna vez ha respondido.

Esta vez no fue la excepción. La estudiante de fonoaudiología compartió un challenge de baile, y varios aseguraron que estaba embarazada, pero la intérprete de Mueve el ombligo lo desmintió.

“Parece que ella tiene harto busto, y al usar polerones anchos se le hace ese efecto“, escribió una usuaria, y Christell le contestó: “Exacto“.

Además, la cantante le respondió a una mujer que le dijo que tenía mucha “panza”, criticando el uso de esta palabra. “Y nunca he dicho que no tenga. Siempre he dicho que tengo rollitos o vientre abultado. Y, realmente, ¿en qué les afecta que tenga? Es mi cuerpo, no tuyo“, agregó.

Luego, a través de sus historias en la red social, agradeció a las personas que la apoyan, y también le envió un mensaje a los que no.

“Gracias a todos los ociosos que se han dedicado a tirar hate en este video. Gracias a su ociosidad llegué a 1.1 millones de reproducciones. Nada, pero nada de lo que digan impedirá que yo luche por mis sueños y haga lo que me gusta, aún que me sigan 3 personas”, concluyó.

Revisa aquí las publicaciones: