Kanye West quiere crear la versión cristiana de TikTok porque tuvo “una visión”

Kanye West, quien ha sido noticia desde que anunció su canditatura presidencial hace casi dos meses, tiene un nuevo proyecto en mente.

A través de Twitter, el rapero reveló que quiere crear la versión cristiana de TikTok, llamada JesusTok.

En su post, el productor estadounidense aseguró que tuvo esta “visión” luego de ver que su hija utilizaba la popular plataforma.

“Como padre cristiano, estaba muy molesto por gran parte del contenido, pero amaba la tecnología”, partió escribiendo.

“Rezo para poder colaborar con TikTok para hacer una versión cristiana, que sea segura para los más jóvenes y para el mundo. En el nombre de Jesús”, agregó.

Este proyecto de West generó divididas opiniones, ya que la mayoría de sus seguidores o exseguidores no son creyentes.

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY

— ye (@kanyewest) August 17, 2020