Gepe dará concierto gratuito vía streaming desde el Teatro Biobío

Gepe hará un concierto vía streaming desde el Teatro Biobío, en Concepción, el próximo jueves 20 de marzo a las 20:horas.

El evento, organizado gracias a la alianza entre el centro cultural y la Universidad Andrés Bello, será gratuito previa inscripción en el sitio: https://cultura.unab.cl/evento/concierto-online-gepe/. Los cupos son limitados. Unas horas antes del evento se enviará el link para poder realizar la conexión.

“Va a ser un concierto 100% acústico, donde vamos a repasar el repertorio, haciendo una selección de todos los discos y la oportunidad de tocar canciones nuevas como los singles que han aparecido hasta ahora, “Confía”, “Buena memoria”, “Calle Cima”, entre otros”, explicó el músico.

“La verdad es que me gusta mucho ese formato me parece que, en general, el formato acústico es la manera justamente en que las canciones en su primer momento aparecen, por lo tanto, me acomoda muchísimo y me gusta tocar en vivo y un concierto 100% online streaming se da para este tipo de cosas. La verdad es que me encanta, estoy muy entusiasmado con la idea y espero que nos pueda ver la mayor cantidad de gente posible”, agregó.

Gepe consideró que “los conciertos online están generando una nueva dimensión para la industria musical”. “Se está generando una nueva dimensión súper interesante, que está tomando ya ribetes medio cinematográficos. Muchas veces un streaming termina siendo una sorpresa también y un complemento para lo que es la relación de un artista hacia el público”, dijo.