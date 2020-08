“No todos los días son fáciles…”: Faloon Larraguibel compartió sincera confesión

La exchica Yingo Faloon Larraguibel compartió una sincera publicación en Instagram.

“No todos los días son fáciles… a veces me quiero quedar al fondo de mi cama y no levantarme“, comenzó escribiendo en Instagram.

“Ojalá tener una varita mágica y aparezca un hada madrina que levante a mis niños, les dé desayuno, ordene la casa, cocine, les haga tareas, y de paso me haga un cafecito para levantarme con energía para trabajar”, expresó.

De igual forma, agregó un “jajaja” y los hashtags “soñar es gratis”, “cansada” y “soy mamá, emprendedora y mujer“.

Varios de sus seguidores cuestionaron a su esposo, Jean Paul Pineda. “Trabajo compartido para un hogar feliz”, le escribieron, mientras que otros se dedicaron a aclarar que el futbolista trabaja fuera de Santiago, en el equipo San Luis de Quillota.

Revisa aquí la publicación: