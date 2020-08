"Feliz viaje...": La triste pérdida que enluta la vida de Maura Rivera

View this post on Instagram

Gracias por cuidarme enseñarme guiarme y acompañarme toda mi vida abuelo, nunca dejare de agradecerte . Cumpliste un rol en mi vida demasiado importante, pese a que decidiste partir hoy el día de tu cumpleaños ,aún me cuesta asimilar que no te veremos nunca más, los recuerdos que tengo son impagables e inolvidables ❤️ Espero que nos sigas acompañando día a día desde el otro lado , fuiste un ejemplo en mi vida y no me cansaré de decirlo GRACIAS ABUELO , GRACIAS POR TANTO hombre valiente ,luchador, inteligente y sabio…… feliz viaje y feliz cumpleaños al cielo ❤️