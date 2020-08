Renata Ruiz sobre su primer mes como madre: “Aún no sé nada, me siento tan ignorante”

View this post on Instagram

Solo quería agradecer todos los comentarios y dms que me dejaron uds, la comunidad insta-mama, ayer. Después de mi auto bulling que me hice en stories, subiendo un video con Maya llorando de fondo (que era desgarrador, porque además estaba editado para que fuera mas rápido) leerlas me dió nuevamente fuerzas. No sé si las hormonas estarán revolucionadas o qué, pero el par de comentarios mala onda que me llegaron por interno me destrozaron y me psicopateé toda la tarde. Finalmente antes de acostarme me puse a leer la infinidad de mensajes buena onda y recomendaciones que me habían dejado uds, las reinas mamis, y me dieron nuevamente aliento! Quiero volver a explicar que Maya lloraba mientras el papá la cambiaba, siempre llora lamentablemente en la muda, por eso nos turnamos bastante, porque me rompe el corazón hacerla llorar. En esos días del terror que tuvimos, aproveché esa instancia para grabar unos videos de los regalos hermosos que nos siguen llegando, y los dejé guardaditos. Ayer que fue un día muy tranquilo y con mucha siesta aproveché de subirlos, pero no me percaté del sonido de fondo del video porque los estaba subiendo mientras mi 👶🏻 dormía. Subir stories a veces toma mucho mas tiempo del que uno se imagina. Ayer justamente me demoré 2 horas! Dosssssss!!!! Así que nuevamente muchas gracias a todas las que no me juzgaron, a todas las que se han sincerado conmigo por DM (las estoy tratando de leer a todas) y todos los comentarios del post que también he leído uno a uno. Ahora me toca nuevamente cambio de pañal, así que en poquito estaré torturando nuevamente a mi guagüita 😪😪😪😪. Cuesta pero es lindo, no? Ah! Debo cosas. No pude ir donde mi madre hoy. Asi que el martes se vienen los mails para las fajas. No alcancé a grabar los videos que queria, voy a ver si alcanzo en la noche (🤞 para que haya sesión de playstation de mi 🧔 jajaj) quiero hacer uno de cuidados pre parto y uno de cuidados post parto o cesárea (me ha ido re bien con la cicatriz)!.