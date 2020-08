“Feliz de tener a una nueva guerrera en este mundo”: Cota Castelblanco compartió mensaje y primeras fotos con su hija

View this post on Instagram

Gracias a todos por sus mensajes!! Los he leído cada uno ❤️❤️❤️ estamos muy bien, yo feliz a más no poder, realmente es un amor que no se explica con palabras, ha sido un proceso increíble junto a mi familia y más cercanos✨nació en época de pandemia para que cuando grande diga que nació en la época donde la gente comenzó a valorar los abrazos, llamados y pequeños detalles ❤️ eres la luz de mis ojos princesa mía, feliz de tener a una nueva guerrera en este mundo 💜✨ Y gracias mi amor por esto tan lindo que estamos viviendo, te amo @nico_pardo_w 😻