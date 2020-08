Pancho Saavedra defendió a Ignacio Román: “El clasismo de nuestro país nunca nos va a dejar de sorprender”

View this post on Instagram

El clasismo de nuestro país nunca nos va a dejar de sorprender. Tengo la suerte de hacer lives a diario con mis amigos, a veces incluso echar la talla más allá de lo recomendable y terminar en nuestras casas medios alegres. Y nadie me ha dicho nada jamás. Claro que es un error tomarse de forma personal los insultos en las redes. Claro que está mal responder de forma airada a los seguidores. Pero también está mal una sociedad castigadora y que no educa. Yo te quiero amigo @alo_nacho y @zabaletachile también ,y hoy sólo puedo expresarte mi solidaridad. No está mal equivocarse si es que de ese error te llevas una lección grande, como las que estás acostumbrado a mostrarle al mundo. Saldrás fortalecido de esta como de todas las anteriores. Y ustedes ya saben: si van a tomar, pasen el celular. Jajajajajajajajajaja. ❤️