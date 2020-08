Roxana Muñoz grabó momento en que vuelve a comer tras comentado ayuno: “Es difícil de explicar lo que se siente”

View this post on Instagram

Les comparto este momento tan maravilloso para mi, que atesoraré por siempre. Es difícil de explicar lo que se siente. Un sin fin de emociones. Que sin duda al terminar este proceso, dará fin a todos los problemas de salud que me tenían mal. Y Será el comienzo de una vida para mi . Los Abrazo con ❤️. Gracias por todo el apoyo. 😘😘😘