Ex-Doble Tentación anunció que está esperando a su primer hijo

Pensé que jamas podría decirlo 🥺 y aquí estás 😍 Creciendo en mi pancita 😍😍😍😍😍🤰 con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas. No han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería. Pero luego de supuestamente no poder ser mamá y vivir este milagrito… solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino 🥰☺ Y sin duda darte lo mejor de mí siempre siempre 😍 Te amo 😊🥰🤰 @el_imitador_chileno y ud siempre agradecerle por todo lo lindo y maravilloso que me ha entregado desde el primer encuentro 😍 y ahora se nos úne una personita más. Para seguir entregando más y más amor. Seremos papás y estoy demasiado feliz 😍🥰