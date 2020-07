Clases de comida italiana vía Zoom: El emprendimiento que inició Gianella Marengo durante la cuarentena

Durante su tiempo en cuarentena, la animadora Gianella Marengo ha sacado provecho de sus habilidades culinarias para ofrecer clases virtuales de comida italiana a través de Zoom.

“Un día mostré que hacía un risotto. Me pidieron la receta y yo siempre la doy. Ahí me hizo clic, pregunté si les gustaría que hiciera una clase para aprender y me llegaron muchas respuestas. Noté que tenía un nicho con la comida italiana, con recetas familiares que aprendí, y se armó”, contó a LUN.

Debido al éxito de las clases, Marengo realiza dos sesiones semanales con grupos de 28 personas: los viernes a las 19:00 y los sábados a mediodía. El precio es de $5 mil e incluye la preparación de una entrada y un plato de fondo.

“Duran al menos una hora. Parto con un brindis para dar la bienvenida, que la gente se relaje y nos ponemos a cocinar. Las cosas fundamentales son pimienta, un buen queso, harina y nuez moscada. Hemos hecho espagueti a la carbonara, lasaña boloñesa, ravioles di zucca con salsa de mantequilla y salvia, entre otros”, comentó.