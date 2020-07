Gigi Hadid revolucionó las redes sociales tras mostrar por primera vez su embarazo

La modelo Gigi Hadid reveló en abril que junto a su novio, el músico Zayn Malik, esperaban a su primer hijo. Sin embargo, hasta esta tarde, había preferido mantener su privacidad, al no compartir ningún registro de esta etapa.

Medios de entretención presumieron que la figura de Victoria’s Secret estaría escondiendo su embarazo, por lo que durante esta jornada, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que sorprendió a sus fans mostrando por primera vez su vientre.

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a través de las redes sociales, convirtiendo a “Gigi” en tendencia mundial en Twitter con más de 100 mil menciones.

Durante la transmisión, la modelo reveló, además, que está documentando con fotos y videos todo el proceso de su embarazo, para posteriormente compartirlo con sus admiradores.

GIGI SHOWED HER BELLY OH MY GOD AWWW pic.twitter.com/lG7JlJOJJ8

— Lissy ²⁸ (@bbyharoId) July 15, 2020