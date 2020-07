Álvaro Salas: “El humor es uno solo y han cambiado las formas de mostrarlo”

Con la pandemia y la suspensión de los grandes eventos, con aglomeraciones de gente, muchas actividades se han tenido que reinventar para continuar con su desarrollo, es el caso de los comediantes quienes han tenido que adaptar sus shows para seguir haciendo reír a su público.

En esta ocasión es el humorista Álvaro Salas, quién en conversación con Aldo Schiappacasse en “Los Tenores Puertas Adentro” analizó la contingencia y adelantó detalles de su primer show virtual.

“Ahora hay que tener mucho cuidado con la diversidad, hay que tener mucho cuidado con el chiste de pareja, que no quede mal la mujer, hay muchos temas pre pandemia, que ya eran complicados, imagínate ahora que, cuando uno hace humor post terremoto es porque ya pasó y esto no ha pasado, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho tino y hacer con mucho respeto una rutina ahora porque hay gente que lo está pasando mal todavía, gente que ha perdido seres queridos entonces no es llegar y hacer humor con lo que está pasando”, expresó Salas.

Pese al confinamiento y lo alejado del público durante este periodo, ha logrado encontrarle el lado bueno a esto: “El lado positivo de este encierro es que la gente buscando relajo, buscando recrearse un poco, busca el humor y me han llamado para decirme ‘oye que bueno el chiste que contaste en Martes 13 el año 90 y tanto’ y la gente me tiene en el recuerdo, no solamente a mi sino que a todos los humoristas, porque la gente más que nada busca humor y me han recordado rutinas que uno ya las tiene totalmente olvidadas”.

Las redes sociales han sido una nueva forma de saber el recibimiento de la gente en sus presentaciones, donde además a veces la critica es bastante fuerte: “Uno nunca le va a gustar a todo el mundo, uno nunca puede pretender que el humor de uno sea aceptado por el 100% de la gente, pero uno mejor no gastarse en las cosas negativas, siempre te van a criticar, siempre habrá gente que no le va a gustar lo que tu haces o hay tipos de humor que a la gente no le gusta y quedarse mejor con lo positivo y echar para adelante no más”.

Sobre la actual forma de hacer humor, Álvaro Salas comento que, “el humor es uno solo, el humor es el que hace reír, el humor es el que toma una situación real o inventada y te hace reír, lo que si han cambiado las formulas y los estilos, hoy día no sé si todavía la lleva el stand up, hubo un tiempo el humor político, el humor musical, el humor de dupla, pero también está el humor clásico que es donde yo creo que encajo, entonces hay publico para todo y hay gente que sabe la tecla que más le gusta y ellos son los que eligen, pero el humor es uno solo y han cambiado las formas de mostrarlo”.

Fiel seguidor del fútbol y de Santiago Wanderers, tuvo palabras para el momento del cuadro caturro: “Muy bien, llevamos seis meses invictos (se ríe). No estamos muy bien, he tenido contacto con algunos jugadores, soy amigo de alguno de ellos y están bien preparados, no es lo mismo que estar entrenando en la casa, en el jardín, en el patio, pero tienen muchas ganas, como todos los jugadores, de volver a la cancha y están todos muy mentalizados de revertir la situación porque estamos en los últimos lugares cuando se suspendió todo esto”.

Finalmente comentó sobre su show virtual que realizará a fines de mes: “Viernes 31 de julio, a las 21 horas ‘A contagiarse de la risa’, mi primer show online, una hora de humor muy contigente y a través de Ticketpro están a la venta las entradas y lo mejor es que el show lo podís ver acostadito en tu casa, con tu señora, con tu familia, tomándose un traguito y uno actuando a través de la televisión”.