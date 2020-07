Encontraron un cuerpo en el lago donde desapareció Naya Rivera

La policía del condado de Ventura, California, Estados Unidos, informó este lunes que encontraron un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció la actriz Naya Rivera el pasado 8 de julio.

“La recuperación (del cadáver) está en progreso”, detalló la institución en Twitter, agregando que a las 14:00 horas local habría una conferencia de prensa.

La misma policía sostuvo el pasado 10 de julio que tenían la hipótesis que la intérprete de “Santana” en la serie Glee falleció ahogada.

La actriz arrendó un bote con su hijo de 4 años, el que fue encontrado solo en el lugar, y afirmó que su madre había saltado al agua, pero no volvió.

Cabe recordar que el 13 de julio de 2013 falleció su compañero de Glee, Cory Monteith.

