"Por qué no te vai a la...": Mamá de Francisco Saavedra sorprendió a su hijo y a Kramer en plena broma

El animador Francisco Saavedra y el comediante Stefan Kramer le intentaron jugar una broma a la mamá de “Pancho“, pero ésta los sorprendió.

A través del programa de Instagram Socios, le realizaron una “pitanza”, pero no les resultó.

La nueva víctima fue la madre del animador, y Kramer se hizo pasar por Don Francisco, diciéndole que estaban en vivo y que si es que quería participar en un concurso.

Lo que no se esperaban ambos es que la madre de Pancho les daría esta respuesta: “Por qué no te vai a la chucha mejor, que me despertai a esta hora, hueón“, dijo, para luego cortar el teléfono.

Las palabras de la mujer provocaron explosivas risas de Saavedra y Kramer.

Luego, volvieron a llamar a la señora, pero ahora el humorista se hizo pasar por el conductor de Lugares que hablan de Canal 13, lo que tampoco resultó, ya que la mujer se dio cuenta que era Stefan.

Revisa aquí el gracioso momento: