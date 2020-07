Connie Achurra sobre su relación: “Pololeamos puertas afuera, cosa que a mí me encanta”

La reconocida influencer, Connie Achurra, conversó con Jordi Castell en el programa El Aperitivo, donde contó cómo ha vivido la cuarentena por Covid-19 en compañía de sus dos hijas, pero lejos de su pareja.

Sobre esto, ella contó que está feliz con sus hijas, ya que “nosotras nos llevamos bien las tres, así que la convivencia funciona bien, no tenemos problemas, están pre adolescentes heavy, pero son tan ricas, se adaptan a todo, son ultra flexibles, nos llevamos bien. Tienen 11 y 12, son grandes ya“.

Pese a que está bien con el encierro, Connie reveló que se ha visto muy poco con su pareja, ya que “pololeamos puertas afuera, cosa que a mí me encanta, apenas nos hemos visto en este tiempo. Hablamos todo el día por teléfono, nos mandamos fotitos y toda la cosa, cuando va a la farmacia me pasa a ver un ratito. El modelo de pololo puertas afuera es maravilloso“.

“Me gusta la libertad, me gusta vivir puras mujeres, casa de mujeres, con esa libertad, es entretenido. Es bien cómodo, es sano, cada uno tiene su espacio, cría sus cabros a su manera, pero las vacaciones lo pasamos chancho todos juntos, salimos ene, andamos bien apatotados para arriba y para abajo, pero cada uno en su espacio”, agregó.

“Al principio terminamos harto, nos costó partir, llevamos harto tiempo, como 4 años por lo menos, estamos súper bien, tranquilos, estables, felices. No me he casado nunca, nuestra idea es vivir juntos cuando estemos más viejos, cuando los niños crezcan y ya no nos pesquen”, dijo Achurra.

Al hablar de su padre, el actor Patricio Achurra, ella se emocionó y comentó que “te morí como extraño a mi papá, está súper bien en su departamento, cerquita de mi casa, hablamos todos los días por teléfonos, está bien de ánimo, de salud, lateado no más”.

“Yo veía a mi papá todos los días, ha sido bien loco no verlo, no lo veo desde el 14 de marzo, un día que le fui a dejar cosas no más, nos vimos a lo lejos…está bien mi papá, está bien de ánimo. Yo lo regaloneo harto, le mando cositas ricas por delivery, hablamos por video llamadas, nos mandamos fotitos. Me encanta mi papá”, sostuvo.