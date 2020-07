“Me atreví…”: Amaya Forch compartió fotos en lencería por noble causa

View this post on Instagram

Durante esta cuarentena varias pymes me han pedido ayuda con publicidad en mis historias de instagram. Lo he hecho feliz y les les he dicho que no me manden nada a cambio, que en vez de darme regalos los vendan. Algunos insisten en hacerlo, como agradecimiento. Así fue con las chicas de @rglingeriecl y hoy llegaron sus regalos. Wow. Me los probé altiro y me quedaron👌. Más que ropa interior linda me regalaron un momento de amor propio, de sentirme mina y de recordar lo importante que son la provocación y el juego. Y dentro de ese momento me atreví a sacarme estas fotos que ahora comparto con ustedes. Y lo hago también porque me gusta lo que ellas promueven: el querernos tal cuál somos, el atrevernos. Yo las invito a ustedes a atreverse también, a mirarse y saberse lindas. Porque todas lo somos. ♥