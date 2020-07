La sincera reflexión de Don Francisco sobre la pandemia: “Me doy cuenta que a mí me están sobrando muchas cosas”

Este martes, en conversación con Hola Chile, Don Francisco habló sobre los tres meses y medio que lleva en cuarentena producto de la crisis sanitaria por el Covid-19, asegurando que ha tenido “60 días para pensar y creo que debo salir de aquí diferente“.

En esa línea, comentó que “es difícil mantenerse en tres, cuatro piezas durante cien días. Encontrarse con la señora en el único pasillo que hay en la casa, estar cien días sin ponerse zapatos. Bueno, hay tantas cosas que cambian, inventar una rutina diaria para estar siempre presente”. “Todo lo que he vivido quedó atrás con respecto a esto. He vivido muchas cosas dramáticas, he estado en guerras, en terremotos, en aluviones, he visto tragedias tremendas, y nunca pensé que esto podría ocurrir“, agregó.

En relación a los cambios que podría dejar la pandemia a nivel mundial, Mario Kreutzberger sostuvo que “esta semana hicimos una conversación en mi casa (vía Zoom) para preguntarle a los jóvenes, a mis hijos y nueras, y me di cuenta que cada generación lo ve distinto. Mis nietos, para ellos, es un instante que va a pasar y todo va a seguir igual. A mis hijos les preocupa la economía, la hambruna, algunos servicios que van a estar muy afectados, pero en mi generación, cuando queda poco hilo en la carretilla, uno lo ve diferente. Lo ve mucho más traumático. Porque así como yo he sentido que he cambiado en estos cien días, yo pienso que también la humanidad va a cambiar“.

En la entrevista, el comunicador se dio el tiempo de reflexionar y manifestar que “me doy cuenta que a mí me están sobrando muchas cosas, que no las necesito, que yo las creía muy importante, pero viene un golpe como este y no necesito todo lo que tengo a mi alrededor. Necesito mucho menos. El consumismo quizás va a ser un poco distinto“.

Finalmente, el animador de televisión apeló a la solidaridad, expresando que “aquí hay que se solidarios, porque nadie estaba preparado para esto”.

Revisa el momento aquí.