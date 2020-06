Daniela Vega compartió inédita postal en el marco del Día del Orgullo LGBT+

View this post on Instagram

Esta foto es de 2004. con mi familia, pude habitar la primavera que fue mi transición. Las conquistas son siempre colectivas. Y no puedo dejar de recordar a las personas que ya no estan. Hay quienes no vieron este día, este amanecer, a sus cuerpos, dignificados por la memoria de la rebeldía, de la dignidad. Amor, motor de la experiencia. Amor, aval del espacio infinito. Habitar, resistir, moverse en el calendario. El tiempo y la objetividad de sentirlo pasar. Tener por fin hoy, el derecho de gobernar la existencia, de pertenecer. Cuerpo futuro, lienzo blanco de nuevas luchas, de nuevas utopías , de nuevos espacios, de movimiento, de dignidad. Feliz orgullo, como sea, donde sea. ❤️