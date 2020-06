Luis Jara recordó a su fallecido padre con un estremecedor relato

View this post on Instagram

Les quiero contar algo. Este señor es don Luis jara Vergara. Mi padre. Un hombre especial, chapado a la antigua, poco expresivo, padre viejo. No jugamos nunca a nada. Se encargo de enseñarnos hábitos de estudio, de trabajar y proveer. Todo eso fue para mi, hasta que cumplí 14 años. . Después de llegar de un casting en canal 13 feliz de haber clasificado, llegué a casa lo abracé y le dí un beso. El hombre quedó shockeado con la situación, me tiró lejos y me expreso: "esto no lo hacen los hombres, besarse así es de maricones" Por alguna razón, pude salir de ese momento con entereza y le respondí " lo siento padre , desde hoy te voy a querer con besos. Pasaron los años, y este hombre comenzó a ceder, se hizo mi amigo, mi representante, mi abuelito, mi amigo. Viajamos juntos, solos por todo Chile , nos reímos como niños en Buenos Aires, nos tomábamos de la mano frente a todo el mundo, en fin, todo lo que siempre busque en el. . Y cuando estaba empezando a disfrutarlo, la vida se lo llevó el día de mi cumpleaños. Después del día de su rechazo, nunca más lo solté. Lo llene de besos y abrazos. El día que murió, murió en mis brazos. Me dijo que me quería Y me dijo esa tarde " gracias hijo" Yo no sabia amar, con ustedes aprendi". Ese fue mi padre. Te amo viejo lindo.