La vida de Elizabeth Ogaz en la pandemia: “Económicamente estoy mal”

Elizabeth Ogaz (56), quien se hizo conocida a principios de 2019 tras decirle en televisión “vístima” a la ex de Sergio Jadue, María Inés Facuse, contó la situación que vive producto de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Cabe recordar que la mujer fue objeto de burlas por su pronunciación, cayendo en depresión, pero luego aprovechando su minuto de fama.

Ahora en entrevista con La Cuarta, Ogaz contó sobre las dificultades que vive producto de la pandemia: “Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma de eva a la calle”.

“Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, afirmó.

“Vivo con mi esposo, que trabaja barriendo, y mi hija, que cuida un abuelito. Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar, así que imagínese cómo estamos. Bienes Nacionales me dio una casa, pero no me alcanza para pagar los 110 mil mensuales. Estoy al tres y al cuatro. Más encima, tengo que comprar un remedio para la diabetes que me cuesta 50 lucas”, explicó.

“Me cuido con los remedios que me dan en el consultorio, pero el de 50 lucas no lo pude comprar en mayo ni este mes“, confesó.

Sobre las precauciones que está tomando, detalló: “Me lavo las manos casa 45 minutos. Cada vez que cocino, tomo algo o salgo un rato, me lavo las manos”.

De igual forma, expresó que extraña “mucho” abrazar a las personas. “Imagínese que ahora solo le pego con el codo a mi esposo para saludarlo cuando llega o se va. Incluso, dormimos juntos, pero de lejitos“, explicó.

Su apodo

Por otra parte, indicó que la siguen reconociendo en la calle: “A pesar de que ando con mascarilla, igual la gente me dice: ‘mira, ahí está la víctima‘ cuando voy a al consultorio”.

Mientras que sobre el apodo señaló: “Ya no me molesta nada. Me da lo mismo. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante. Ahora hay problemas más grandes”.

Al ser consultada sobre si se acuerda de María Inés Facuse, respondió: “No estoy ni ahí con esa señora. Tampoco estoy ni ahí con Jadue, a pesar de que hicieron una serie de él. Un caballero el otro día me dijo: ‘oiga, usted debió haber salido en la serie El Presidente‘. Y yo solo me reí”.

“Me gustaría haber salido en la serie para que la gente hablara más de ella. Sería divertido, aunque ni he visto la serie”, concluyó.