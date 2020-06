Ignacia Allamand reveló qué relación mantiene en la actualidad con Tiago Correa en Sigamos de Largo

Este jueves, Ignacia Allamand y Botota Fox fueron las invitadas de Sigamos de Largo, donde ambas conversaron sobre su paso por MasterChef Celebrity, y de algunos aspectos privados de su vida.

En ese contexto, la actriz nacional se refirió a su separación con Tiago Correa en 2010, donde la prensa la acosó durante mucho tiempo. Sobre esto, comentó que actualmente “estoy trabajada y terapiada. Hoy incluso honro ese momento como de muchísimo aprendizaje”.

Tras esto, Sergio Lagos y Maly Jorquiera le preguntaron a Ignacia sobre su actual relación con su exesposo, considerando que ambos viven en México. Frente a esto, la actriz respondió que hoy en día “hay buena onda”, pero que se demoraron muchos años en llegar a eso.

“Yo no soy amiga de mi ex. Soy ex”, dijo, para luego aclarar que “con un ex se tiene una relación especial, que puede ser cordial o distante, pero no es una amistad y tampoco una relación de pareja. Somos buenos ex“.