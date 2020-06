Pangal Andrade se sinceró sobre la paternidad: “No quiero tener hijos parece, por como está la situación”

Pangal Andrade conversó con Angélica Castro en el programa Velvet al Desayuno, donde aseguró que se siente privilegiado en esta cuarentena, pese a estar solo. En la entrevista también habló sobre su vida privada y laboral.

Sobre el confinamiento por la pandemia del Covid-19, el deportista extremo señaló que “soy un privilegiado, vivo en el Cajón del Maipo, vivimos en un verdadero santuario de la naturaleza, no me muevo mucho… Voy a Santiago una vez a la semana, para mí no ha sido tan terrible. Soy afortunado en donde vivo, ha sido heavy no ver a los amigos y ponerse en el lugar de otras personas que están encerradas en un departamento en Santiago, pero no ha sido tan terrible esta cuarentena“.

En esa línea, sostuvo que “es rico ser libre, no tengo que volver, no tengo que trabajar para nadie, trabajo para mí, esa sensación de libertad… no estoy listo para eso (hijos). Tengo una familia gigante, somos 54 primos hermanos, somos la sexta generación en el Cajón del Maipo, no me siento solo, tengo a mis primos que vamos a todas partes, son decisiones. A veces uno se siente solo, a veces no, uno se acostumbra a vivir solo, a la libertad, uno se acostumbra a la vida que uno lleva“.

Respecto a la paternidad, Pangal manifestó que “no quiero tener hijos parece, por como está la situación, antes quizás, pero como está la situación hoy en el mundo, está complicado… Yo salgo de mi casa y no tengo que decirle nada a nadie, mi única preocupación es mi perro“.

En el ámbito laboral, el ganador de Año 0 contó que “tenemos una empresa de construcción con mi padre, ahora estamos haciendo un hotel con mi familia, llevamos 5 años haciendo el hotel, yo creo que este año lo terminamos, completamente reciclable, 18 habitaciones. Aparte tenemos un negocio con mi familia que es la Casa de chocolate, una chocolatería que hicimos con mi hermano, le va muy bien, es un atractivo turístico del Cajón del Maipo, ahora está cerrada, así que estamos sobreviviendo con los ahorros. Además, trabajo con marcas en las redes sociales“.

Finalmente, Andrade reveló que le gustaría volver a la televisión, pero con un enfoque diferente, más aventurero. “Soy multifacético…ya tengo ganas de volver, a un proyecto de aventura de verdad, quiero hacer algo más extremo, acorde a lo que yo hago. Viajes más extremos, con sobrevivencia, mostrar el Chile al que nadie puede llegar“, dijo.