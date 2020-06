Wilma González reveló que vive difícil momento económico a causa del Covid-19

View this post on Instagram

Aquí estamos tú y yo en esta cuarentena, gracias que nos tenemos, que nos amamos tanto!!! Gracias a ti @nico_seguelg por quererme, respetarme, cuidarme y una lista sin fin, de cosas bonitas. Gracias a mi hijo por adaptarte a todo y ser tan buen niño, te amo Noah. Gracias a mis suegris @franciagonzl y @jseguel por brindarme algo tan valioso como un hogar y una familia, al threepack que llevo además jajajajaja 👩‍👦🐶😍 No hay palabras que describan lo importante que es para mi, (para nosotros) este gesto, en estos momentos complicados para todos además. Gracias cuñadita @franseguelg por ser tan bacan y colaborar de tan buena manera en esta decisión tan importante. En fin… perdí un depto, dinero y de todo lo material en esta pandemia fatal, pero gané una familia como dice Francia, la mamá de Nico. También agradezco que mi familia en España está sana y saliendo adelante. Ya no miraré desde el lado negativo de las cosas, porque no aporta nada. Cuídense tod@s❤️#stayathome #love #family #couplegoals #happymom