Pancho Saavedra se sinceró sobre la paternidad: “Quiero ser papá de todas maneras”

Francisco Saavedra conversó con Angélica Castro en un nuevo capítulo de Velvet al Desayuno, programa online transmitido por Revista Velvet, donde contó cómo vive la cuarentena por coronavirus. Además, el querido animador de Canal 13 se sinceró sobre la paternidad, asegurando que siente la necesidad de tener un hijo.

Sobre el encierro por Covid-19, el comunicador contó que lo estaba pasando en Curicó junto a su familia, pero que por temas laborales tuvo que regresar a Santiago, pues tenía que Canal 13 “me dijo que tenía que reemplazar a Amaro Gómez-Pablo que estaba con Covid, y al final no estaba con Covid y me tuve que quedar acá solo. El comedor de la casa lo transformé en un set de televisión”.

En esa línea, Pancho contó que ha tenido días y días en esta cuarentena, detallando que “este fin de semana fue duro, el viernes estaba desesperado por ir a ver a mi mamá, por darle un abrazo a mi abuela y no pude. Pensé en ir el sábado por el día, y dije: yo mismo estoy predicando que la gente se cuide y después me estoy disparando en los pies. Y no fui, pero me dolía el alma, lloré este fin de semana como nunca, como cabro chico, da miedo no volver a verlos, yo los llamo todos los días, mi papá tiene que ir a trabajar, abrir la carnicería, que es de primera necesidad”.

Para sentirse mejor y no sobrepasarse por la situación, Saavedra contó que “entre la meditación, hacer ejercicios, uno trata de salirse de esta pesadilla que estamos viviendo, hay que buscarle un sentido. Si tienes ganas de tener hijos, tenlos, si tienes ganas de amar, ama, no esperas ni un segundo más para hacer las cosas que realmente te van hacer feliz, nadie tiene la vida comprada, hoy la plata no tiene valor. Hoy la gran lección es que hay que abrazar más, estar más, que no te de flojera ir a ver a tus papás, vamos con todo y después de esto, si sobrevivimos, tenemos que salir adelante”.

Respecto a la paternidad, Francisco reveló que “hoy día quiero ser papá de todas maneras. Tengo ese amor, esa capacidad, ese instinto paternal y esas ganas de entregar educación, amor y valores. Lo tengo yo con mi pareja, nosotros necesitamos crear nuestra familia, la tenemos que hacer. Respeto a lo que quieran vivir solos toda la vida, es súper válido, pero encuentro que la vida cuando vas envejeciendo es más triste, la cosa cambia cuando llega alguien a tu vida, le da otro sentido, alguien a quien cuidar. Estoy súper dispuesto”.

Finalmente, el conductor de Lugares que Hablan se refirió al round twittero que tuvo con José Antonio Kast, revelando que después de la pelea, lo llamó para pedirle perdón. “Me puse muy opinante en política en Twitter, siempre uno tiene que tener opinión, pero creo que me mandé un condoro que me pesó mucho. Había una pelea entre José Antonio Kast y una diputada mapuche y yo me metí entremedio y puse como estúpido o idiota, una cosa así. Cuando uno insulta, eres tú el único que pierde, podría haber dicho lo mismo con buenas palabras y subir el debate. Esa mochila me pesó mucho rato y lo llamé por teléfono (a José Antonio Kast), le dije que me había equivocado y le pedí perdón, porque bajé el nivel de la conversación y él me pidió disculpas también. Me saqué la mochila de 18 kilos“.