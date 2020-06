“Te ves más vieja”: Amaya Forch respondió a usuaria que criticó su nuevo look

La actriz Amaya Forch respondió a un desubicado comentario en Instagram sobre su nuevo look.

La cantante cambió el color de su cabello a uno morado oscuro. “Había que ponerle colors a la cuarentona, perdón, ¡a la cuarentena! Ahora sí estoy como el vino“, escribió en la red social junto a dos selfies.

Sin embargo, una usuaria le comentó: “Te ves más vieja. Sorry“, a lo que la esposa de Amaro Gómez-Pablos contestó: “¿Y eso importa?“.

La seguidora volvió escribir: “ya po no te enojes, mira tu foto de Instagram y mira donde estás con el pelo burdeo”.

Ante esto Forch expresó: “No me enojo para nada. Me da risa. Está bien. Es que a mí el tema de la edad me da igual. Sobre todo el preocuparse de verse joven para el resto”.

“Tengo 48, es así, y a mucha honra y vida vivida. Y me gusta jugar, cambiar. Hoy ando morada, el año pasado me teñí rojo, el próximo mes capaz lo tenga corto y azul”, finalizó la actriz.

Revisa aquí la publicación y el intercambio de palabras: