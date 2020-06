“Es más fácil desde la casa”: Amaya Forch respondió a críticas por su participación en “Dale Play”

La actriz Amaya Forch recibió críticas en redes sociales por su participación en el programa musical Dale Playde Mega este jueves.

Esto, debido a que adivinó muy pocos autores y canciones en los diferentes concursos del show, considerándola de poco aporte en la competencia.

La misma actriz decidió referirse a su participación a través de Twitter. “Es verdad que no le achunté a una, pero no sean tan malos. Me sabía todas las del resto menos las que me tocó”, escribió la esposa del periodista Amaro Gómez-Pablos.

Agregando que “así es siempre en estos juegos y es más fácil desde la casa“.

De igual forma, sostuvo que “hay que tener suerte para que te toque justo el tipo de música que escuchas”.

“No todas las mujeres escuchamos Shakira o Pedro Capó, algunas preferimos AC/DC o Divididos“, concluyó la también cantante.

Puedes revisar el momento

Es verdad que no le achunté a una pero no sean tan malos. 🙏🏻 Me sabía todas las del resto menos las que me tocó. Así es siempre en estos juegos y es más fácil desde la casa. Hay que tener suerte para que te toque justo el tipo de música que escuchas. 🤷‍♀️❤️ #DalePlayMega — Amaya (@laforch) June 12, 2020

No todas las mujeres escuchamos Shakira o Pedro Capó, algunas preferimos AC/DC o Divididos. 🤘🏻

😉 — Amaya (@laforch) June 12, 2020

La Amaya Forch no le achunta a ni una.. Cero aporte #Daleplaymega — Juan Maluenda B. (@KanitoMB) June 12, 2020

Amaya Forch pésima con el reconocimiento de las canciones 😔 #DalePlayMega — Ana Paula (@apj_aliste) June 12, 2020

#DalePlayMega la Amaya Forch no sabe nada de música!!!!! — Viviana Espejo B. (@CosiVivi) June 12, 2020

Y pensar que la #amayaforch se las dió de cantante alguna vez y no se sabe ni una canción #DalePlay — Hijo de un General (@CarlitosAndrez) June 12, 2020

Amaya Forch La peor que a estado en el programa.. porfa no vayas mas #DalePlaymega — dani (@danielamartin93) June 12, 2020